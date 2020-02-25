Журналісти UA:Запоріжжя вийшли на акцію протесту

У Запоріжжі колектив суспільного телебачення UA:Запоріжжя вийшов на акцію протесту.

Журналісти виступають проти суттєвого скорочення суспільно-політичних програм власного виробництва в ефірі “Національного суспільного телебачення України”, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нас ознайомили з Концепцією регіонального мовлення, яка передбачає скорочення (одна година для телебачення та півтори – радіо, - авт.) щоденного власного виробництва регіонального контенту, а отже, суттєве зменшення можливості представлення інтересів місцевої громади в локальному інформаційному просторі. Вважаємо, що це скорочення не тільки не відповідає засадничим принципам Суспільного, а й загрожує інформаційній безпеці кожного регіону, особливо тих, які межують з окупованими територіями, і де останнім часом посилилися ворожі інформаційні атаки”, - заявила телеведуча, голова редакційної ради Запорізької філії ПАТ “НСТУ” Ольга Вакало.

Журналісти запевняють, що виступають за виробництво власних програм і кажуть, що хотіли б побачити разрахунки та рейтинги, які стали основою нової Концепції розвитку суспільного мовника.

За словами продюсерки UA:Запоріжжя Наталії Андреєвої, наразі не йдеться про скорочення ефірного часу чи штату телерадіокомпанії. Нова концепція передбачає, що кожна філія “НСТУ” буде виробляти одну годину (замість трьох, що є на сьогодні) суспільно-політичного мовлення на день — це аналітична програма, яка виходить з новин регіону, висвітлює кілька або одну головну з ТОП-тем регіону. Цей формат ще не запроваджений, але розробляється.

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“Зменшено кількість програм, які будуть безпосередньо вироблятись у цій будівлі (запорізька філія “НСТУ” - авт.), але не зменшиться кількість регіонального контенту як такого. Ми як мовили 16 годин, так 16 годин мовити і будемо. Скорочення людей також не має», - говорить Андреєва.

Акція одночасно проходила у 6 містах країни. До Запоріжжя долучились колективи Житомирської, Миколаївської, Ужгородської, Кропивницької, Херсонської філій ПАТ “НСТУ”.