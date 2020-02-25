У Миколаєві пройшла акція проти скорочення регіональних філій та обсягів мовлення

У Миколаєві працівники Миколаївської обласної дирекції «Суспільного» провели акцію, спрямовану проти планів керівництва Національної громадської телекомпанії України (НГТУ) майже вдвічі скоротити колективи регіональних філій, і більш ніж удвічі - обсяги мовлення.

Працівники компанії тримали у руках плакати «Ні – знищенню регіонального радіо», «Ні інформаційній капітуляції», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, рішення про нашу подальшу долю приймаються кулуарно. Ми дізнаємося про них вже пост-фактум. Відповідних документів, наприклад, про радикальне скорочення, досі ніхто не оприлюднив, не було попередження працівників, як того вимагає законодавство. Нам кажуть, що мовлення в регіонах буде відбуватися на умовах аутсорсингу. Але це викликає сумніви, бо не зрозуміло чому саме «аутсорс» складатиме більшу частину мовлення, на якій підставі, чи є для цього достатня кількість працівників, які зможуть цим займатися», – сказав голова комітету порятунку філії ПАТ НГТУ «Миколаївська обласна дирекція» «Суспільного» Федір Бондар.

Учасники акції вимагають у керівництва НГТУ відмінити свої рішення про скорочення працівників та обсягів регіонального мовлення.

Фото: novosti-n.org