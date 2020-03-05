На Буковині вводять карантин у всіх школах, дитсадках та вузах

У Чернівецькій області найближчими годинами введуть карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах.

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області", - сказав Осачук.

За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи.

Крім того, голова ОДА повідомив про обмеження щодо масових заходів.

"Так само за рекомендацією українського уряду ми запроваджуємо обмеження заходів із великим скупченням людей. Тому так само мусимо попросити порозуміння, що концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

У світі станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же час 53 278 (55,6%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 74, крім України, країнах світу.