На Буковині вводять карантин у всіх школах, дитсадках та вузах

На Буковині вводять карантин у всіх школах, дитсадках та вузах

Укрінформ
У Чернівецькій області найближчими годинами введуть карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах.

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області", - сказав Осачук.

За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи.

Крім того, голова ОДА повідомив про обмеження щодо масових заходів.

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"Так само за рекомендацією українського уряду ми запроваджуємо обмеження заходів із великим скупченням людей. Тому так само мусимо попросити порозуміння, що концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

У світі станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же час 53 278 (55,6%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 74, крім України, країнах світу.

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