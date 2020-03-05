На Чернігівщині оголосили дводенну жалобу за загиблим на Донбасі земляком

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини оголошено дводенну жалобу за загиблим під обстрілами на Луганщині 25-річним Володимиром Черненком.

Про це повідомляє Новгород-Сіверська райдержадміністрація.

"На знак скорботи за загиблим 5-6 березня 2020 року на території району просимо приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також обмежити проведення розважально-концертних заходів", - ідеться у повідомленні.

Володимир Черненко народився 28 січня 1995 року у селі Мамекине Новгород-Сіверського району. У травні 2015 року був призваний на строкову службу до лав Збройних Сил України, а в березні 2017 перейшов на контракт. Служив старшим сержантом у 13-му батальйоні 58-ї бригади. Загинув 3 березня під обстрілами в зоні проведення ООС.

Фото: 24tv.ua