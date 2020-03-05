Зеленський їде на два дні до Полтавської області

Президент України Володимир Зеленський з 5 по 6 березня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

«05-06 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня завершується термін обсервації українців у Нових Санжарах.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, правоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебуває і ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.