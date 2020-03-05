Кілька тисяч медичних масок знайшли у сховку біля кордону з Румунією

На Закарпатті під час патрулювання біля кордону з Румунією прикордонники виявили п'ять поліетиленових мішків, у яких були запаковані понад 3,5 тисячі одноразових медичних масок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

“Незаконному переміщенню через кордон медичних масок запобігли військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону. Близько першої години ночі прикордонний наряд на патрулюванні виявив за кілька десятків метрів від держкордону п'ять поліетиленових пакунків. В них містилися одноразові медичні маски - 3650 штук. Заповзятливі правопорушники планували перемістити їх до сусідньої Румунії,” - повідомила Федорова.

Контрабанда медичних масок / Фото: ДПСУ

За її словами, найімовірніше, контрабандисти пересувалися мотоциклом - на це вказують сліди на ґрунті поблизу схрону.

Пошуки зловмисників тривають.