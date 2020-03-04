Завищенням цін на медичні маски зацікавилися силовики - Харківська ОДА

Ситуацією із відсутністю в аптечній мережі медичних масок і значним їх подорожчанням уже зацікавилися правоохоронці.

Про це заявив під час пресконференції заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Штучний ажіотаж навколо масок використовують виробники та продавці, які в багато разів збільшили їхню вартість. І силові структури на сьогодні знають цю проблематику. Правоохоронні органи вже займаються перевіркою ціноутворення», - зазначив заступник керівника області.

Він уточнив, що не йдеться про відкриті кримінальні провадження - «є реакція силовиків і триває перевірка». Також заступник голови ОДА наголосив, що маска потрібна людині, що вже захворіла, та людям, які безпосередньо з ним контактують, наприклад, лікарям.

За словами Черняка, наразі в регіоні є певний запас засобів індивідуального захисту - у лікарнях та на обласному аптечному складі, а найближчим часом медзаклади проведуть додаткові закупівлі.

Також, запевнив він, якщо лікарням знадобиться додаткове обладнання або медикаменти, в обласному бюджеті є відповідний фінансовий ресурс.

«На останній сесії обласної ради було виділено достатньо коштів на підтримку обласних закладів охорони здоров’я. Ми розглядаємо необхідність закупівлі додаткового устаткування, зокрема апаратів штучної вентиляції легенів. Крім того, вчора ми передали до наших інфекційних лікарень монітори пацієнтів, обладнання для реанімаційного блоку», - сказав Черняк.

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