Загороднюк у Житомирі зустрівся з бійцями 95-ї бригади

Міністр оборони Андрій Загороднюк у Житомирі зустрівся з військовими 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, обговорив із ними проблеми та вручив нагороди.

Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

«У рамках робочої поїздки до Житомирської області міністр оборони України Андрій Загороднюк відвідав десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України, що дислокується в місті Житомир», - йдеться у повідомленні.

Загороднюк у Житомирі зустрівся з військовими 95-ї бригади / Фото: Командування ДШВ ЗСУ

Зазначається, що урядовець ознайомився з інфраструктурою військового містечка, оглянув навчально-матеріальну базу, створену у підрозділі для підготовки військовослужбовців, а також поспілкувався з особовим складом бригади щодо умов проходження служби.

За сумлінне виконання службових обов'язків міністр нагородив бійців цінними подарунками та нагородами, а декілька офіцерів отримали іменну вогнепальну зброю.

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Своєю чергою, від імені всього особового складу командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Максим Миргородський вручив міністру оборони України спортивний «маруновий» реглан з емблемою Десантно-штурмових військ Збройних сил України, який міністр відразу ж і одягнув.

Під час зустрічі з військовими Загороднюк обговорив проблемні питання, а також потребу вдосконалення та модернізації інфраструктури військового містечка.

За його словами, більшість проблем можна вирішити найближчим часом. Відтак під час наради призначено відповідальних осіб, які постійно звітуватимуть щодо вирішення поточних питань у Десантно-штурмових військах.