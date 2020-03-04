У Харкові та Миколаєві теж “замінували” синагоги

У Миколаєві невідомі повідомили про замінування синагоги.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Вранці 4 березня на електронну пошту Нацполіції прийшло повідомлення про те, що у синагозі закладено вибухівку. На місце події виїхали всі необхідні служби. Нині триває перевірка інформації, людей евакуйовано», - сказали у поліції.

Синагога розташована в центрі Миколаєва.

Окрім того, поліція перевіряє інформацію про мінування синагоги в центрі Харкова, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про закладення вибухівки у релігійній споруді по вулиці Пушкінській надійшло на електронну пошту поліції 4 березня близько 8:00", - йдеться у повідомленні.

На місце виїхали слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління.

Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Як підтвердили Укрінформу у поліції, йдеться про синагогу на вулиці Пушкінській, 12.

Раніше аналогічні повідомлення надходили до поліції Житомира і Сум.