У Львові на вулиці розлили понад кіло ртуті

У Львові виявили 1,3 кілограма ртуті, розлитої неподалік житлових будинків на вулиці Кривчицька дорога.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"3 березня о 15:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Кривчицька дорога, 81 «а» на відкритій території, поблизу житлових будинків виявлено розлиту металеву ртуть", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту механічним способом зібрали розлиту ртуть у кількості 1300 грамів та провели демеркуризацію.

Після проведення робіт зі збору та обробки поверхні зібрану ртуть передано в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на подальшу утилізацію.

Фото: ДСНС