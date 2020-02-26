Отруєння 27 дітей на Тернопільщині: у їдальні знайшли сальмонелу, стафілокок та кишкову паличку

У Тернопільській області у стравах з їдальні військового коледжу, де отруїлися 27 учнів, виявили мезофільні аеробні мікроорганізми, сальмонелу, стафілокок та кишкову паличку.

Про це повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби.

«За інформацією лабораторного центру, із 25 хворих, що були госпіталізовані, у 8 виділено норовірус, у 2 – норовірус та стафілокок і у 4 - стафілокок», - йдеться у повідомленні.

Водночас за даними лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, змивів з обладнання, кухонного посуду, зразків питної води, відібраних на харчоблоці коледжу, у капусняку виділено мезофільні аеробні мікроорганізми, в гороховому пюре – сальмонелу та стафілокок, в салаті з буряка виділені бактерії кишкової палички.

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Окрім цього, повідомляється, що із 20 змивів з технологічного обладнання та інвентаря у 19-ти виявлені бактерії групи кишкової палички та стафілокок.

Лабораторні дослідження виявили фрагменти РНК норовірусів, у зв’язку з чим начальник Збаразького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області виніс припис щодо термінового проведення дезінфекції водопровідної мережі та забезпечення закладу питною водою гарантованої якості з інших джерел.

За результатами обстеження контактних осіб, персоналу харчоблоку у трьох працівників харчоблоку виділений норовірус. Зараз вони тимчасово відстороняються від роботи.

Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.

Як повідомляло агентство, минулого тижня з харчовим отруєнням у місті Збараж потрапили до лікарні 25 вихованців коледжу віком від 15 до 18 років.