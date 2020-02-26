Отруєння 27 дітей на Тернопільщині: у їдальні знайшли сальмонелу, стафілокок та кишкову паличку
Про це повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби.
«За інформацією лабораторного центру, із 25 хворих, що були госпіталізовані, у 8 виділено норовірус, у 2 – норовірус та стафілокок і у 4 - стафілокок», - йдеться у повідомленні.
Водночас за даними лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, змивів з обладнання, кухонного посуду, зразків питної води, відібраних на харчоблоці коледжу, у капусняку виділено мезофільні аеробні мікроорганізми, в гороховому пюре – сальмонелу та стафілокок, в салаті з буряка виділені бактерії кишкової палички.
Окрім цього, повідомляється, що із 20 змивів з технологічного обладнання та інвентаря у 19-ти виявлені бактерії групи кишкової палички та стафілокок.
Лабораторні дослідження виявили фрагменти РНК норовірусів, у зв’язку з чим начальник Збаразького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області виніс припис щодо термінового проведення дезінфекції водопровідної мережі та забезпечення закладу питною водою гарантованої якості з інших джерел.
За результатами обстеження контактних осіб, персоналу харчоблоку у трьох працівників харчоблоку виділений норовірус. Зараз вони тимчасово відстороняються від роботи.
Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.
Як повідомляло агентство, минулого тижня з харчовим отруєнням у місті Збараж потрапили до лікарні 25 вихованців коледжу віком від 15 до 18 років.