Назвали попередню причину отруєння вихованців Тернопільського коледжу

Згідно з попередніми даними, причиною отруєння 27 вихованців Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою стали норовірус та стафілокок.

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в області.

«Відомі попередні причини масового отруєння вихованців Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. З 25 хворих, що були госпіталізовані, у 5 виділено норовірус. В інших хворих виділявся стафілокок, умовно патогенна флора», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, змивів з обладнання, кухонного посуду, взірців води питної, відібраних на харчоблоці коледжу, виділені патогенні збудники – сальмонела та стафілокок, бактерії групи кишкової палички.

Із 20 змивів у 19 незадовільні результати - виділені бактерії групи кишкової палички та стафілокок.

Наголошується, що такі результати свідчать про грубі порушення вимог санітарного законодавства – технології та умов приготування страв, недотримання режиму дезінфекції, особистої гігієни персоналом їдальні.

Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня з харчовим отруєнням у місті Збараж потрапили до лікарні 27 вихованців коледжу віком від 15 до 18 років.