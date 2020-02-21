Отруєння у коледжі на Тернопільщині: у 27 дітей виявили кишковий грип

На Тернопільщині у 27 дітей, які потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією, виявили норовірус

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Встановлено, що спалах гострої кишкової інфекції є вірусної етіології. Під час проведення лабораторних досліджень біологічного матеріалу, відібраного від хворих, виявлено фрагменти РНК норовірусів. Кількість хворих дітей зі Збаража не збільшилась і становить 25 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації заслухала перебіг ситуації та надала рекомендації керівнику закладу щодо комплексу протиепідемічних заходів.

Епідрозслідування триває.

Як повідомлялося, три дні тому з харчовим отруєнням у Збаражі потрапили до лікарні 27 студентів коледжу віком від 15 до 18 років.

Фото: ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України", Фейсбук