На Київщині у школі розпилили газ, є 16 постраждалих - поліція

На Київщині у школі розпилили газ, є 16 постраждалих - поліція

Укрінформ
У школі у Київській області невідомий розпилив сльозогінний газ, є 16 постраждалих.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні у м. Сквира невідома особа розпилила сльозогінну речовину на першому поверсі освітнього закладу. Усіх учнів евакуювали з місця події", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що по меддопомогу звернулися діти віком від 6 до 15 років, 16 постраждалих госпіталізували до лікарні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ювенальної превенції, рятувальники та медики. На середу навчальний процес припинено.

Поліція розшукує винуватця інциденту, аби притягнути його до відповідальності.

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