На Київщині у школі розпилили газ, є 16 постраждалих - поліція
Укрінформ
У школі у Київській області невідомий розпилив сльозогінний газ, є 16 постраждалих.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Сьогодні у м. Сквира невідома особа розпилила сльозогінну речовину на першому поверсі освітнього закладу. Усіх учнів евакуювали з місця події", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що по меддопомогу звернулися діти віком від 6 до 15 років, 16 постраждалих госпіталізували до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ювенальної превенції, рятувальники та медики. На середу навчальний процес припинено.
Поліція розшукує винуватця інциденту, аби притягнути його до відповідальності.