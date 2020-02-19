Отруєння на Тернопільщині: кількість постраждалих дітей зросла до 27

У Тернопільській області кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зросла до 27.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Станом на 11 годину кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, зросла до двадцяти семи. На місці події працюють правоохоронці та експерти Держпродспоживслужби», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що цей факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху харчової токсикоінфекції серед учнів Тернопільського коледжу у місті Збараж. Перевірка навчального закладу Держпродспоживслужбою наразі триває.

Як повідомляло агентство, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18-го на 19 лютого до лікарні доправили перших студентів одного із коледжів Збаразького району.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. У решти - під вечір.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих - як дівчата, так і хлопці віком від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. Експерти відбирають зразки їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

За попередньою інформацією, обідали в їдальні коледжу 153 студенти, а вечеряли - 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння там харчувалися.

Стан дітей не важкий.

Раніше повідомлялося, що кількість дітей, які потрапили до лікарні з харчовим отруєнням у Тернопільській області, зросла з 12 до 17 осіб.