В Южноукраїнську чотири школи закрили на карантин

У місті Южноукраїнську на Миколаївщині чотири школи призупинили освітній процес через захворюваність на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації у Facebook.

«Департамент освіти і науки облдержадміністрації інформує, що станом на 03.03.2020 у 4 закладах загальної середньої освіти м. Южноукраїнськ Миколаївської області призупинено освітній процес через захворюваність на грип та ГРВІ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, загальноосвітня школа I-III ступенів №4 та гімназія №1.