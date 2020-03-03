В Южноукраїнську чотири школи закрили на карантин
Укрінформ
У місті Южноукраїнську на Миколаївщині чотири школи призупинили освітній процес через захворюваність на грип та ГРВІ.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації у Facebook.
«Департамент освіти і науки облдержадміністрації інформує, що станом на 03.03.2020 у 4 закладах загальної середньої освіти м. Южноукраїнськ Миколаївської області призупинено освітній процес через захворюваність на грип та ГРВІ», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Захисників Вітчизни, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, загальноосвітня школа I-III ступенів №4 та гімназія №1.