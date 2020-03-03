Копа, який стріляв у харківському метро, відправили на психіатричну експертизу

Московський райсуд Харкова задовольнив клопотання слідчого та направив поліцейського, який стріляв у метро вночі 12 листопада 2019 року, до психіатричної лікарні для проведення експертизи терміном до двох місяців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"Суд встановив, що згідно з висновком судово-психіатричної експертизи від 20 січня, для визначення психічного стану 22-річного капрала поліції Андрія Кобцева необхідна стаціонарна експертиза у профільному відділенні обласної клінічної психіатричної лікарні №3". Тому суд задовольнив клопотання слідчого та направив підозрюваного до психіатричної лікарні для проведення експертизи терміном до двох місяців", - зазначили у суді.

Тим часом, додали у суді, сторона захисту заявила, що клопотання слідчого необґрунтоване, і що вони мають висновок фахівців, що підзахисний не потребує стаціонарного втручання.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 12 листопада на станції метро "Наукова" в Харкові 22-річний капрал поліції, який тоді працював патрульним поліцейським у метрополітені, влаштував стрілянину у бік інших поліцейських. Спецпідрозділ патрульної поліції ТОР роззброїв та затримав капрала. На момент інциденту станція метро не працювала та була порожньою.

Кваліфікація злочину - незакінчений замах на вбивство працівників правоохоронних органів у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків.

14 листопада 2019 року Московський райсуд Харкова обрав колишньому поліцейському, безробітному, неодруженому, із середньою освітою, міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 2 місяці.

18 лютого Московський райсуд Харкова розглянув клопотання слідчого ДБР про продовження міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому поліцейському, якого обвинувачують за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) з санкцією від 9 до 15 років, або довічного позбавлення волі. Вивчивши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні клопотання і вирішив змінити підозрюваному міру запобіжного заходу на домашній арешт, звільнивши з-під варти у залі суду.

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Строк досудового розслідування продовжено до 12 травня 2020 року.

За офіційними даними поліції, у серпні 2019 року Андрій Кобцев був нагороджений медаллю "За сумлінну службу" ІІІ ступеня.