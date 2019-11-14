Поліцейський стріляв у харківському метро одразу з двох пістолетів

Співробітник сектору патрульної поліції ГУ Нацполіції в Харківській області, який уночі 12 листопада під час перебування на службі влаштував стрілянину на станції метро «Наукова», мав при собі два пістолети – табельну зброю та особисту.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтава Олександр Білка.

«У затриманого вилучили табельну зброю, а також власний револьвер, на який мав при собі дозвіл. За даними слідства, поліцейський здійснював постріли з обох пістолетів. Зброю направили на експертизу», - розповів Білка.

Зазначимо, що 14 листопада суд обирає затриманому капралу Андрію Кобцеву запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, на станції метро "Наукова" у Харкові вночі стріляв поліцейський, на щастя, ніхто не постраждав.

Слідчі ДБР почали справу за ст. 348 Кримінального кодексу України - посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб.

За даними сайту ГУ Нацполіції в Харківській області, у серпні цього року Андрій Кобцев отримав поранення, затримуючи озброєного чоловіка в метро, за що керівництво управління нагородило сержанта медаллю «За сумлінну службу» ІІІ ступеня.

Повідомлялося, що ввечері 19 серпня до Кобцева у вестибюлі станції метрополітену «Імені Масельського» звернулися дві жінки, бо до них чіплявся чоловік у стані сп’яніння. Під час з’ясування обставин нетверезий громадянин вдарив ножем сержанта поліції в грудну клітину. Незважаючи на поранення, поліцейський затримав нападника. Рана не була серйозною.

Тоді слідчі відкрили справу за тією ж статтею, яку зараз інкримінують Кобцеву, - посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Фото: ДБР