Поліцейський у харківському метро стріляв у спецназівців

Державне бюро розслідувань почало справу за фактом стрілянини з табельної зброї поліцейським сектору патрульної поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області у бік спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, що відбулася сьогодні вночі на станції метро «Наукова» у Харкові.

Про це повідомляє сайт ДБР.

«Слідчі розслідують обставини стрільби з табельної зброї поліцейським сектору патрульної поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області у бік спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, що відбулася на станції метро «Наукова» у місті Харкові. За попередньою інформацією: перебуваючи у наряді, правоохоронець близько 2 години ночі, начебто, помітив сторонніх осіб на зачиненій станції метрополітену та викликав наряд спецпідрозділу патрульної поліції ТОР; прибувши на місце виклику, спецпризначенці виявили, що поліцейський зачинився в одній із службових кімнат, а коли вийшов з неї — здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік колег», - розповідають обставини у відомстві.

Поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У ДБР зазначають, що під час особистого огляду речей у поліцейського вилучили речовину, зовні схожу на психотропний засіб.

Як повідомляв Укрінформ, на станції метро "Наукова" у Харкові вночі стріляв поліцейський, на щастя, ніхто не постраждав.

Фото: dbr.gov.ua