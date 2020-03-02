Силу духу ветеранів АТО/ООС з інвалідністю продемонстрували змагання "Ігри Героїв-2020", які відбулися у спортклубі YOD в Харкові.

Про результати змагань, які завершилися напередодні ввечері, кореспонденту Укрінформу розповіла директор благодійної організації "БФ "Харків з тобою" - організатора заходу - Олена Рофе-Бекетова.

"У змаганнях з кросфіту серед ветеранів АТО/ООС, які втратили кінцівки, взяли участь 19 спортсменів з 15 різних міст України, і ще 4 ветерани - адаптивні спортсмени, це колишні учасники змагань, а зараз - судді та ведуча заходу. Тобто, в змаганнях взяла участь найбільша кількість ветеранів за всю історію "Ігор Героїв", які відбулися у Харкові вже вчетверте завдяки ініціативи автора проєкту, харків’янина Олександра Гончарова", - зазначила Рофе-Бекетова.

У Харкові пройшли "Ігри Героїв-2020" серед ветеранів АТО/ООС з інвалідністю / Фото: БФ "Харків з тобою"

За її словами, учасники змагались в двох категоріях: "Атлети-дебютанти" і "Атлети-професіонали". Перше місце серед дебютантів зайняв Геннадій Керничний з Хмельницької області, а серед профі - вінничанин Роман Кашпур, причому, протези для обох кінцівок він отримав усього 2 місяці тому. Поза конкурсом за підтримки глядачів виступили Ігор Муренець з Харківщини та Олексій Лавров з Івано-Франківщині, який, до речі, прибув на змагання з реабілітаційного центру "Next Step Ukraine" (м. Ірпінь Київської області — ред.). Цей центр безкоштовно допомагає пораненим в АТО/ООС, додала організатор заходу.

"Атлетів прийшли підтримати майже 500 харків'ян, серед них - близькі і друзі, пластуни "Станиці Харків", дівчата з громадської організації людей з інвалідністю "Креавіта", волонтери, спонсори і партнери. Співав для учасників змагань фіналіст проєкту "Україна має таланти" Олександр Кварта", - розповіла Рофе-Бекетова.

Мета змагань - привернути увагу до реабілітаційного центру "Next Step Ukraine". Під час заходу на підтримку Центру зібрано більше 17 тис. грн.

Фото: БФ "Харків з тобою"