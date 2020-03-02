У Харкові на площі Свободи відгуляли Масляну

Не менше 5 тисяч харків'ян - дорослих та дітей - взяли участь у святкуванні Масляної на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Святкове гуляння розпочалося ще о 12:00 на площі Свободи ярмарком та частуванням гостей млинцями, глінтвейнами, шашликами, а також відвіданням контактного зоопарку, катанням на льодовому майданчику, конкурсами з призами, монетним двором, де парубки у козацькому вбранні карбували для публіки сувенірні монети, а потім - великим концертом за участю творчих колективів всіх 9-х районів міста. Зокрема артисти своїми піснями і танцями показали, як святкували середу - найсмачніший день масляного тижня, "розгульний" четвер, п'ятничні вечорниці у тещі і традиційні суботні посиденьки у зовиці.

Городянам також нагадали про Прощену неділю, коли, готуючись до Великого посту, потрібно було йти до родичів та сусідів і просити вибачення за всі провини.

Увечері на спеціально облаштованому майданчику під наглядом поліцейських та пожежників відбулося традиційне спалення солом'яного опудала Марени.

Під час свята порядок забезпечували співробітники поліції, муніципальної охорони, підрозділи ДСНС, нацгвардійці. Чергували карети швидкої допомоги. Святкування минуло без інцидентів.