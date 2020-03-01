Сутички на ринку “Барабашово”: частині підозрюваних суд обрав домашній арешт

Київський райсуд Харкова обрав домашній арешт для частини підозрюваних у масових заворушеннях 27 лютого на ТЦ "Барабашово".

Про це кореспонденту Укрінформу розказали у суді.

"Засідання відбулося 29 лютого. Прокуратура подала клопотання про взяття під варту усіх підозрюваних у масових заворушеннях на ринку "Барабашово" 27 лютого (ред. - 56 чоловіків), але суд встиг розглянути клопотання щодо частини підозрюваних та не задовольнив його", - зазначили у суді.

Суддя, додали у суді, обрав для підозрюваних домашній арешт з 22:00 до 06:00: "Сторона обвинувачення не виключає оскарження цього рішення".

Дату обрання запобіжного заходу для інших учасників події, пояснили у суді, буде призначено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" відбулися сутички за участю близько 100 осіб, у тому числі, підприємців, комунальників та груп охорони. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та спецзасоби. Поліцейські вилучили 7 травматичних пістолетів та набої до них, гумові кийки, понад 50 сльозогінних та газових балончиків, піротехніку та автомобіль. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Речові докази направлені на експертизу.

У результаті заворушення чотири людини госпіталізовано з опіками очей, обличчя, рук та ніг. На даний час усі отримали меддопомогу та виписані додому.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1ст. 294 (масові заворушення) КК України з санкцією позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За даними поліції, на місці події затримано 56 учасників сутичок на ТЦ "Барабашово", усім оголошено підозру в участі у масових заворушеннях.

26 лютого на черговій сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово".

Дорога, за планом, пройде через територію ТЦ "Барабашово", в результаті чого 2 тисячі торгових павільйонів буде демонтовано. Підприємці розпочали безстрокову акцію спротиву будівництву.