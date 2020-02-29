Останнього дня зими у Дніпрі в рамках відзначення свята Колодія (Масляна, Масниця) за годину чотири кухарі спекли 721 млинець і встановили рекорд України.

Млинці випікались одразу на 18 пательнях, повідомляє кореспондент Укрінформу,

Пательні нагрівалися на відкритому вогні, у спеціальній печі, яка оберталася за принципом каруселі, створюючи такий собі конвеєр.

У Дніпрі встановили "млинцевий" рекорд/Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Один кухар змащував пательні, інший наливав тісто, третій перевертав, а четвертий складав млинці “конвертиком”.

Після того, як млинці напекли, їх перерахували, і представник Книги рекордів України вручила сертифікат кухарям, а млинці роздали всім охочим.