Масляна від Клопотенка: 7 начинок для млинців

З понеділка, 24 лютого настає тиждень свята Масляниці. З унікальними ж рецептами святкування стане незабутнім

От і настав приємний час, коли смакувати млинці – це не просто спонтанна гастрономічна забаганка, а календарна необхідність, бо такі наші смачні українські традиції: прийшла Масляна – готуй млинцеве розмаїття і насолоджуйся досхочу!

Звичайно, у кожної господині є свої секретні рецепти – як здивувати своїх близьких ароматним сонечком на пательні, але я вирішила ще більше присмачити ваші «млинцеві» знання і розпитала відомого кулінарного експерта Євгена Клопотенка про найсмачніші, найяскравіші та смаковибухово-несподівані начинки для ваших смаколиків.

Насамперед – РЕЦЕПТ ТІСТА ДЛЯ МЛИНЦІВ ВІД КЛОПОТЕНКА

Що знадобиться:

- Молоко – 1 літр.

- Яйця – 4 шт.

- Борошно – 250 г.

- Цукор – 2 ст. л.

- Сіль – дрібка.

- Рослинна олія – 50 мл.

Як приготувати:

- В молоко додаємо сіль, цукор, яйця і рослинну олію. Збиваємо до однорідної маси. Потім частинами, поступово додаємо борошно – й збиваємо до отримання тіста потрібної густоти.

«Існують, напевно, тисячі варіантів начинок для млинців, й у кожного з нас є свої улюблені поєднання. Не можу сказати, що якась начинка мені подобається набагато більше, але сьогодні я хочу приготувати млинці на молоці з начинкою із томатів, цибулі та авокадо. Таке собі томатне чатні з авокадо. Ви не повірите, але це поєднання просто ідеально підходить до теплих рум’яних млинців. Ви обов’язково повинні спробувати!», – говорить Клопотенко і ділиться рецептом.

МЛИНЦІ З ТОМАТНИМ ЧАТНІ ТА АВОКАДО

Що знадобиться:

- Помідор – 1 шт.

- Ялтинська цибуля – 0,5 шт.

- Авокадо – 1 шт.

- Цукор – 100 г.

Як приготувати:

- З помідора зняти шкірочку, подрібнити і притушкувати з цукром 10 хвилин. Авокадо нарізати напівкільцями, цибулю – дрібно нашинкувати. Помідори зняти з вогню і змішати з авокадо й цибулькою.

МЛИНЦІ З БАНАНОВОЮ НАЧИНКОЮ

Що знадобиться:

- Банан – 1 шт.

- Кунжут – 100 гр.

Як приготувати:

- Кунжут обсмажте на розігрітій пательні на середньому вогні приблизно 3 хвилини, поки він не стане золотистим. Постійно помішуйте лопаткою, щоб кунжут не пригорів. Банан – очистити й нарізати кільцями. Перекладіть у миску, додайте кунжут і 100 г сметани або йогурту. Акуратно перемішайте начинку – й загорніть її у млинці.

«Начинювання для млинців можна вигадувати нескінченно довго, адже для цього підійде і м’ясо, й риба, й гриби і навіть фрукти. Але до такого божевільного поєднання мало хто додумається. У мене воно вийшло зовсім випадково і виявилося дуже смачним і незвичайним. Тому я вирішив, що й ви повинні спробувати млинці з гарбузом і яблуком. Окрім божественного смаку, головний плюс цього начинювання – в тому, що його не потрібно ані смажити, ані запікати», – радить Клопотенко.

МЛИНЦІ З ГАРБУЗОМ І ЯБЛУКОМ

Що знадобиться:

- Гарбуз – 100 г.

- Яблуко – 200 г.

- Ліщина для прикраси.

Як приготувати:

- Гарбуз можна відварити, але можна використати і сирим. Натерти на тертушці яблуко і гарбуз. Горіхи почистити і прикрасити ними млинці.

МЛИНЦІ З КУРИНИМ ФІЛЕ І ЖУРАВЛИНОЮ

Що знадобиться:

- Куряче філе – 1 шт.

- Журавлина – 1 ч. л.

- Шоколад – 20 г.

Як приготувати:

- Куряче філе запекти в духовці при 180 градусах до готовності. Порвати руками на дрібні шматочки. Дати охолонути. Шоколад – натерти на дрібній тертушці. Філе змішати з журавлиною і посипати шоколадом.

«Один з моїх улюблених варіантів – млинці з грибами. Але я вирішив злегка урізноманітнити смак начинки, додавши до грибів червоне вино. Виходить більш насичений і цікавий смак. Раджу неодмінно спробувати», – розповів зірковий кулінар.

МЛИНЦІ З ГРИБАМИ

Що знадобиться:

- Вершкове масло – 50 г.

- Шампіньйони – 100 г.

- Червоне вино – 150 мл.

- Сіль, перець.

Як приготувати:

- Гриби промити і нарізати тонкими пластинками. На середньому вогні нагріти на пательні вершкове масло. Покласти гриби і смажити 10 хвилин. Додати вино і тушкувати до готовності.

Також Клопотенко розповів рецепти смачних заправок до млинців.

МЛИНЦІ З МЕДОВОЮ ЗАПРАВКОЮ

Що знадобиться:

- Мед – 2 ст. л.

- Сік половини 1 лимону.

- Кориця – 1 ч. л.

- Аніс.

Як приготувати:

- З половини лимону вичавити сік. Всі інгредієнти змішати і поступово уварювати на маленькому вогні до стану напівв’язкості.

МЛИНЦІ З АПЕЛЬСИНОВОЮ ЗАПРАВКОЮ

Що знадобиться:

- Сік 1 апельсина.

- Цедра 1 апельсина.

- Коньяк – 3 ст. л.

- Цукор – 2 ст. л.

Як приготувати:

- Натерти цедру з апельсина. Потім вичавити з нього сік. Всі інгредієнти змішати – і варити на невеликому вогні кілька хвилин.

Я переконана, що ваша родина буде у захваті, якщо ви скористуєтеся цими рецептами не лише у дні святкування, а й без будь-якого приводу – у якийсь звичайнісінький «буденний» понеділок створите їм справжнє свято смаку! Смачної Масляної! Готувати – це просто!

Любов Базів. Київ