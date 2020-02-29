СБУ підозрює керівництво виправної установи у вимаганні грошей з підлеглих

СБУ підозрює керівництво виправної установи у вимаганні грошей з підлеглих

Укрінформ
Служба безпеки України на Донеччині викрила одного з керівників та головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, підозрюваних у вимаганні грошей з підлеглих.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України викрила одного з керівників та головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, причетних до одержання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм вимагання грошей з підлеглих. За різні суми хабарів фігуранти не створювали працівникам штучних перешкод у службовій діяльності та не притягували їх до відповідальності за начебто виявлені дисциплінарні порушення.

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Сума неправомірної вигоди залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим.

В СБУ зазначають, що під час слідчих дій за місцями проживання та роботи посадовців правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності

Заходи проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську.

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