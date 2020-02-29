СБУ підозрює керівництво виправної установи у вимаганні грошей з підлеглих

Служба безпеки України на Донеччині викрила одного з керівників та головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, підозрюваних у вимаганні грошей з підлеглих.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України викрила одного з керівників та головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, причетних до одержання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм вимагання грошей з підлеглих. За різні суми хабарів фігуранти не створювали працівникам штучних перешкод у службовій діяльності та не притягували їх до відповідальності за начебто виявлені дисциплінарні порушення.

Сума неправомірної вигоди залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим.

В СБУ зазначають, що під час слідчих дій за місцями проживання та роботи посадовців правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності

Заходи проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську.