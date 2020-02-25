СБУ впіймала поліцейського на хабарі від дружини “чорного рієлтора”

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність посадовців Нацполіції з кількох регіонів, підозрюваних у вимаганні коштів з фігурантів кримінальних проваджень.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"За попередньою версією слідства, радник начальника ГУ Нацполіції Дніпропетровщини та начальник сектору превенцій одного з райвідділів поліції Запорізької області налагодили схему вимагання неправомірної вигоди від осіб, причетних до незаконного заволодіння майном громадян. Радника затримали у Запоріжжі під час отримання від дружини одного із чорних рієлторів $3700 – частини обумовленого хабаря, за не притягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі СБУ викрила поліцейських на вимаганні коштів від фігурантів кримінальних проваджень / Фото: СБУ

Одночасно у Приморську був затриманий начальник сектору. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин справи.

Викриття посадовців проводилось спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, розташованим у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.