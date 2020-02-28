На золотому кільці Карпат Івано-Франківщини залишилось відремонтувати 10 кілометрів дороги

В Івано-Франківській області до кінця року завершать ремонт своєї частини дороги Р-24, яку називають золотим кільцем Карпат. Зі 170 кілометрів залишилось відновити 10.

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг в області Василь Буджак на міжнародній конференції в Івано-Франківську щодо стану дорожньої інфраструктури в гірській місцевості.

«Плануємо цього року завершити ремонт на дорозі Р-24. Ми її називаємо «золоте кільце Карпат», бо поруч неї є Чорногірський масив. Сподіваємось отримати необхідне фінансування, аби її закінчити у 2020-му. При цьому більшість ремонтних робіт там вже зроблено. Вся протяжність дорожнього відрізку складає 170 км, у гірській частині – 90 км. Так от, із них відремонтувати залишилось орієнтовно 10 км», - розповів Буджак.

Він наголосив, що важливо ремонтувати дороги не відрізками, а «від нуля і до останнього кілометру».

«Коли ти їдеш тих 10 км, то здається вже, що вся дорога ніяка, і туди їхати не варто. Це при тому, що 80 км – там чудова траса», - пояснив Буджак.

У САД переконані, після завершення ремонту дороги Р-24, Прикарпаття може очікувати збільшення туристичного потоку.

Автошлях Р 24 — дорога регіонального значення у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Проходить територією Верховинського, Косівського, Коломийського, Городенківського, Заліщицького, Борщівського, Чемеровецького і Кам'янець-Подільського районів. На своїй протяжності долає два перевали: Кривопільський та Буковецький. Також перетинає річку Дністер. Загальна протяжність дороги – майже 254 км.

В Івано-Франківській області пролягає близько 1 тисячі кілометрів доріг державного значення, 65% цих доріг відновлено. Наразі проблемними залишаються 3 тисячі доріг місцевого значення.