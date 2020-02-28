Франківський медуніверситет завершив монтаж унікального мікроскопа
Про це кореспонденту Укрінформу під час міжнародного медичного Форуму повідомив ректор медуніверситету, професор Микола Рожко.
«Ми завершили монтаж електронного мікроскопа, якого ніхто поки не має в Україні. Його придбали за рішенням нашої Вченої ради для проведення фундаментальних досліджень у школі морфології. Він дає збільшення у 700 тисяч разів. Тепер можемо вивчати ультраструктурні зміни в експериментальних тваринах і робити глибокі наукові дослідження», - повідомив Рожко.
Він зауважив, що вартість цього обладнання складає понад 4 млн грн. Університет, додав професор, сьогодні долучається до вирішення тих проблем, які є в медичних закладах Івано-Франківської області та міста. За словами Рожка, коштом університету нещодавно придбали сучасне обладнання для кардіодиспансеру і вже планують новинку для онкодиспансеру.
«Лікаря готувати без лікарні неможливо. Так само неможливо, аби професор не мав права приймати хворого. Тим часом, ми зараз домовляємося з головними лікарями, скільки працівників медичних кафедр вони візьмуть на роботу... Вважаю, що це один із недоліків нинішньої медреформи і це питання треба уладнати юридично», - наголосив Рожко.
За його словами, у Франківському медуніверситеті нині працюють 540 доцентів, докторів, професорів. На переконання ректора, усі лікарі мали б отримати право зареєструватися в НСЗУ (Національна служба здоров’я України – ред.) і брати участь у лікувальній роботі медзакладу.
Відомо, що 27 лютого в Івано-Франківську розпочався дводенний міжнародний медичний науково-практичний Форум «Медицина України – європейський вибір».
В його роботі беруть участь закордонні медики та представники медичної спільноти майже з усіх регіонів України. Завдання Форуму – перейняти кращі практики європейських країн для реформування вітчизняної медицини.