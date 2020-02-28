Франківський медуніверситет завершив монтаж унікального мікроскопа

Івано-Франківський національний медичний університет завершив монтаж електронного мікроскопа, який дає збільшення у 700 тисяч разів.

Про це кореспонденту Укрінформу під час міжнародного медичного Форуму повідомив ректор медуніверситету, професор Микола Рожко.

«Ми завершили монтаж електронного мікроскопа, якого ніхто поки не має в Україні. Його придбали за рішенням нашої Вченої ради для проведення фундаментальних досліджень у школі морфології. Він дає збільшення у 700 тисяч разів. Тепер можемо вивчати ультраструктурні зміни в експериментальних тваринах і робити глибокі наукові дослідження», - повідомив Рожко.

Він зауважив, що вартість цього обладнання складає понад 4 млн грн. Університет, додав професор, сьогодні долучається до вирішення тих проблем, які є в медичних закладах Івано-Франківської області та міста. За словами Рожка, коштом університету нещодавно придбали сучасне обладнання для кардіодиспансеру і вже планують новинку для онкодиспансеру.

«Лікаря готувати без лікарні неможливо. Так само неможливо, аби професор не мав права приймати хворого. Тим часом, ми зараз домовляємося з головними лікарями, скільки працівників медичних кафедр вони візьмуть на роботу... Вважаю, що це один із недоліків нинішньої медреформи і це питання треба уладнати юридично», - наголосив Рожко.

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За його словами, у Франківському медуніверситеті нині працюють 540 доцентів, докторів, професорів. На переконання ректора, усі лікарі мали б отримати право зареєструватися в НСЗУ (Національна служба здоров’я України – ред.) і брати участь у лікувальній роботі медзакладу.

Відомо, що 27 лютого в Івано-Франківську розпочався дводенний міжнародний медичний науково-практичний Форум «Медицина України – європейський вибір».

В його роботі беруть участь закордонні медики та представники медичної спільноти майже з усіх регіонів України. Завдання Форуму – перейняти кращі практики європейських країн для реформування вітчизняної медицини.