Міграційника з Буковини, якого підозрюють у хабарництві, взяли під домашній арешт

Посадовцю міграційної служби Буковини, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонення від посади.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Чернівецької області.

"За клопотанням погодженим прокуратурою Чернівецької області судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонення від займаних посад начальника районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області та його спільника - працівника фінансової установи у сфері надання поліграфічних послуг", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, службові особи міграційної служби організували механізм одержання неправомірної вигоди за виготовлення термінових та нетермінових закордонних біометричних паспортів громадян України та ID-карток.

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"Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (співучасть у одержанні неправомірної вигоди службовою особою)", - додали у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.