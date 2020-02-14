СБУ розкрила шахрайську схему в міграційній службі на Буковині

Масштабну схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області блокувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, один із керівників обласного управління ДМС спільно з начальником районного відділу установи налагодили механізм вимагання грошей з мешканців регіону. Чиновники штучно завищували вартість послуг за оформлення паспортів громадян України у вигляді ID-картки та біометричних паспортів для виїзду за кордон. До протиправної діяльності посадовці залучили представника місцевої фірми як посередника для отримання неправомірної вигоди від громадян», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили трьох осіб, можливо причетних до схеми, у службовому кабінеті одного з посадовців обласного управління ДМС після отримання чергової «передачі» у розмірі майже 40 тисяч гривень. За оперативною інформацією, вказану суму неправомірної вигоди посадовці районного підрозділу ДМС «зібрали» протягом тижня.

Під час проведення обшуків за місцем роботи виявлено гроші, отримані незаконним шляхом, чорнові записи та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. Також в автомобілі одного із фігурантів виявлено 5 тисяч доларів США та 1,5 тисячі євро, ймовірно одержаних незаконним шляхом.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Операція проводилась спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.