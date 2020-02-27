У Рівному презентували 5 «проєктів-магнітів» для розвитку області

П’ять «проєктів-магнітів» для розвитку області презентували сьогодні у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Під час засідання Ради розвитку громад та територій при ОДА представили інвестиційні пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року. Це – стратегічні, потенційно успішні для розвитку краю «проєкти-магніти», об'єкти, що здатні притягувати інвестиції, туристів, можуть стати драйверами розвитку та реалізації інновацій, відіграватимуть суттєву роль у наповненні бюджету», - йдеться у повідомленні.

Передусім, мова - про масштабний інфраструктурний проєкт мультифункціональної арени у Рівному. Універсальний комплекс на 3500 глядацьких місць, як переконані в облдержадміністрації, це «магніт», який приваблюватиме спортивну і креативну індустрію.

Найближчий такий заклад знаходиться в Польщі, він став дійсно драйвером розвитку регіону.

Наступний «магніт» – це Міжнародний аеропорт «Рівне».

Нині він виконує лише чартерні рейси, однак планується повномасштабний його розвиток через залучення інвесторів та концесіонера. Зараз аеропорт потрапив в пілотний проєкт щодо підготовки технічного завдання для пошуку інвестора.

Серед решти об’єктів, які планується облаштувати за допомогою інвеcторів - туристичний комплекс «Дубенський замок» і «Тараканівський форт», науково-інноваційний парк «INN CITY», регіональний медичний онкоцентр, який надаватиме високотехнологічну спеціалізовану медичну допомогу населенню Рівненської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Житомирської, західної частини Вінницької, східної частини Чернівецької областей.

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Під час засідання Ради розвитку громад та територій голова ОДА Віталій Коваль також повідомив, що готується інтерактивна карта туристичних об’єктів Рівненщини. На сьогодні вона у стадії наповнення.