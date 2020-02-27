На Хмельниччині поліцейський збив на смерть велосипедистку

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю керівника одного із секторів Красилівського відділу поліції ГУ Нацполіції у Хмельницькій області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“За попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у с. Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП жінка загинула на місці”, - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп’яніння поліцейський не перебував.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Фото: ДБР