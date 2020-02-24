Смертельна ДТП у Харкові: Дронов братиме участь у суді онлайн

Геннадій Дронов, один з двох засуджених за ДТП зі смертельними наслідками в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, братиме участь в засіданні Касаційного кримінального суду в режимі відеоконференції.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у Київському райсуді Харкова.

"До Касаційного кримінального суду (Київ) надійшла заява засудженого Геннадія Дронова, в якій він просить забезпечити можливість під час касаційного розгляду 3 квітня взяти участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції з ДУ "Крюківська виправна колонія (№ 29). Суд задовольнив заяву", - зазначили у суді.

Зі свого боку адвокат потерпілих у цій справі Дмитро Марцонь додав, що Касаційний кримінальний суд також дозволив двом його підзахисним взяти участь у суді в режимі відеоконференції з приміщення Київського райсуду Харкова: "Це Людмила Фабрис, у якої в ДТП загинули дочка та онука, і Тіна Шевцова, у якої загинула рідна сестра".

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання декількох потерпілих у справі про ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, які просили про дозвіл взяти участь 3 квітня у судовому засіданні Касаційного кримінального суду в Києві з Київського райсуду Харкова в режимі відеоконференції. Тоді адвокат потерпілих Лариса Матвеєва зазначила, що усього у справі 12-х потерпілих, і хто саме візьме участь у суді дистанційно, буде уточнено пізніше.

30 січня 2020 року Касаційний кримінальний суд призначив засідання у справі смертельної ДТП на 3 квітня. У касації фігурантка справи Олена Зайцева наполягає на пом’якшенні вироку до 5 років ув'язнення умовно, а Дронов - на скасуванні та призначенні нового розгляду справи.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав обох водіїв - Зайцеву та Дронова винними у ДТП та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та потерпілих у розмірі 3 млн грн. Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася по вулиці Сумській на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна жінка померла у лікарні, постраждали 6 людей.