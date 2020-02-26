Отруєння на Тернопільщині: 25 вихованців коледжу уже виписали з лікарні

У Тернопільській області 25 учнів військового коледжу, яких госпіталізували з отруєнням, уже виписали з медзакладу.

Про це кореспондент Укрінформу повідомили у пресслужбі обласного управління охорони здоров’я.

«У 25-ти учнів Збаразького коледжу посиленої військової підготовки, які нещодавно були госпіталізовані до лікарні через масове отруєння, діагностували гостру кишкову інфекцію. Учнів уже виписали з медзакладу. Нових випадків захворювання немає», - розповіли у пресслужбі.

За їх інформацією, після отруєння учнів водопостачання до навчального закладу подається з центральної свердловини. Їжу привозять з міського закладу харчування. Проведено дезінфекцію приміщення, переобладнано цехи харчоблоку.

Як повідомляло агентство, минулого тижня з харчовим отруєнням у місті Збараж потрапили до лікарні 25 вихованців коледжу віком від 15 до 18 років. У 8-х з них виділено норовірус, у двох – норовірус та стафілокок і у чотирьох стафілокок.

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Окрім цього, у трьох працівників харчоблоку виділений норовірус. Зараз вони тимчасово відстороняються від роботи.

За даними лабораторних досліджень харчових продуктів, у капусняку виділено мезофільні аеробні мікроорганізми, в гороховому пюре – сальмонелу та стафілокок, в салаті з буряка виділені бактерії кишкової палички.

Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.