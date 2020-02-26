У Херсоні відбулась акція до Дня опору Криму російській окупації

У Херсоні, на площі Свободи, відбулася акція до Дня кримського спротиву російській окупації, ініційована міським Меджлісом кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що відчувають зараз мешканці окупованих територій, які живуть там? Чи відчувають вони турботу нашої держави? Чи відчувають, що потрібні державі? Мабуть, від них ми не отримаємо відповіді, бо сьогодні на цих територіях панує страх, страх за фізичне існування. Але страх, на мій погляд, є зараз і на континентальній частині України, серед нас. Звичайно, він не такий, як там, звичайно, він іншого порядку. У мене особисто є величезне питання, чому в інформаційний простір вкидаються ідеї від деяких представників діючої влади стосовно подачі дніпровської води до Криму…Я хотів спитати: за кого вони нас мають? Вода в Крим – це майже єдиний ефективний, дієвий, і мирний спосіб тиску на окупаційну владу, на агресора», - зазначив під час акції голова Херсонського міського Меджлісу кримськотатарського народу Ібрагім Сулейманов.

Він закликав українців об’єднуватися навколо спільної мети - звільнення окупованих територій.

На головній площі Херсону відбулася акція до Дня кримського спротиву російській окупації / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Серед учасників акції, яких зібралося близько ста чоловік – херсонські активісти, кримчани, які нині проживають на Херсонщині. Захід проходив навколо «вільного мікрофону» - люди читали поезію, висловлювалися з приводу ситуації у країні, звучали заклики: «Два народи, дві мови, дві релігії – одна держава».

Акція розпочалася на фоні звукового файлу, який передавав настрій та енергетику, що панували шість років тому на головній площі Сімферополя, де зібралося тоді майже 20 тисяч людей, які бачили Крим лише українським і яким не було байдуже. Лише наступного дня російські військові захопили всі державні установи на півострові, відзначив Сулейманов.

Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

Сьогодні, 26 лютого, День опору Криму російській окупації.

Шість років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: «Слава Україні - Героям слава!», «Банду геть!», «Крим – Україна!». На противагу цьому мітингу був організований мітинг «Русского єдинства», що керувався поплічником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.