Тест-системи на коронавірус першими отримають три області України

Тест-системи на виявлення Covid-19 насамперед отримають Львівська, Чернівецька та Закарпатська області.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах повідомив в.о. голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Попередньо ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес, оскільки ми маємо проводити певне навчання фахівці-віруслогів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів. Першим пріоритетом ми очікуємо, що наприкінці цього тижня або наступного такі тест-системи будуть перш за все спрямовані у три основні області: Львівська, Чернівецька і Закарпатська область. Це перші регіони, які отримають ці тест системи, але ми спершу проведемо навчання”, - сказав Кузін.

За його словами, ці регіони були обрані для першочергового розподілу, оскільки саме з областей найбільше людей працює в Італії і очікується, що хтось з них буде повертатися в Україну.

Кузін додав, що наявних тест-систем достатньо для оперативних цілей, водночас ВООЗ готова надати протягом двох-трьох робочих днів додаткові тест-системи у разі потреби.

Він додав, що сьогодні отримано результати тестування на коронавірус 48 українців, які перебувають в ізоляції. Вони негативні. За його словами, результати тестування другої частини українських громадян та частини іноземців будуть готові вже завтра.

Водночас він наголосив, що підстав до подовження терміну обсервації евакуйованих громадян немає, оскільки за рекомендаціями ВООЗ він має становити саме 14 діб за умови, що за весь час обсервації у жодної особи не буде зафіксовано випадків або ознак ГРВІ.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ готує розподіл тест-систем по регіонам України.

Фото: Центр громадського здоров’я України