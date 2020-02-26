Справа ексмера Ірпеня уже в суді

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього мера міста Ірпінь, що у Київській області.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, а також “Громада Приірпіння”.

“ 24 лютого 2020 року до Ірпінського міського суду Київської області скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міського голови однієї з міських рад Київської області за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем на суму понад 250 тис. грн”, - інформує прокуратура.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Як стало відомо журналістам “Громади Приірпіння”, мова йде про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку “Центральний”. До слова, саме на його відкриття приїздила лідерка “Батьківщини” народний депутат Юлія Тимошенко.

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