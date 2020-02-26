Українців сьогодні чекають дощі, вдень — до 12° тепла

В Україні 26 лютого місцями невеликий дощ, вдень від 7 до 12° тепла. Мокрий сніг, пориви вітру 15-30 м/с можливі тільки в Карпатах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"26 лютого у західних, Житомирській областях помірний, на Київщині та Чернігівщині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в південно-східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вдень 7-12° тепла, у Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму до 16°. В Карпатах вдень значний дощ, подекуди з мокрим снігом; пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с; температура протягом доби від 1° морозу до 2° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 26 лютого хмарно з проясненнями, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 10°. У Київській області місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-12°.