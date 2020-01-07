Дощ, сніг, мороз: куди в Україні завітає зима, а де знову — дощі та”плюс”

У середу, 8 січня, на території України опадів не прогнозується, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі до 9° морозу, у Карпатах до 15°; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 8 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах, крім південної та центральної частини, місцями ожеледиця. Температура вночі 4-9°, у Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, у західних та північних областях південно-західний, 5-10 м/с.

По Києву 8 грудня температура вночі близько 5° морозу, вдень 0-2° тепла.

По Київській області на дорогах місцями ожеледиця. Вночі 4-9° морозу, вдень від 2°морозу до 3° тепла.

На 9-10 січня на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

На 9 січня в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду. У західних областях, а вдень і в північних та центральних, невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі у західних та північних областях 1-6° морозу, на решті території 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.

10 січня по Україні без істотних опадів, лише вночі у східній частині, вдень на заході невеликі опади; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та в Карпатах до 5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 9-10 січня без істотних опадів, лише вдень 9 січня невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура в Києві 9 січня вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 10 січня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

По Україні 11 січня часом дощ та мокрий сніг; 12 січня без опадів, лише у східній та південній частинах невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Що ж до Києва, 11 січня тут часом дощ та мокрий сніг, 12 січня - без опадів. Температура в столиці вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.