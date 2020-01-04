Найближчими днями в Україні — до 10° морозу, мокрий сніг та ожеледиця
Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.
“5 січня хмарно. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу”, - йдеться у повідомленні.
6-7 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі 6 січня у південно-східних областях та Криму часом сніг, 7 січня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу.
Синоптики на 8 січня істотних опадів не прогнозують, лише вдень у західних та північних областях пройде невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.
9 січня на більшій частині території України очікується дощ та мокрий сніг, вдень у західних, північних та більшості центральних областей без опадів, температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла.
У Києві 5 січня буде хмарно, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла. На Київщині також невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
6-7 січня у Києві та області хмарно з проясненнями. 6 січня без опадів, 7 січня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У столиці та на Київщині 8 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
9 січня - вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.