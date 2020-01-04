Найближчими днями в Україні — до 10° морозу, мокрий сніг та ожеледиця

В Україні найближчим часом синоптики обіцяють невеликі морози, 5 січня місцями пройдуть мокрий сніг та дощі. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.

“5 січня хмарно. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу”, - йдеться у повідомленні.

6-7 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі 6 січня у південно-східних областях та Криму часом сніг, 7 січня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу.

Синоптики на 8 січня істотних опадів не прогнозують, лише вдень у західних та північних областях пройде невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

9 січня на більшій частині території України очікується дощ та мокрий сніг, вдень у західних, північних та більшості центральних областей без опадів, температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла.

У Києві 5 січня буде хмарно, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла. На Київщині також невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

6-7 січня у Києві та області хмарно з проясненнями. 6 січня без опадів, 7 січня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці та на Київщині 8 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

9 січня - вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.