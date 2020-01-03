Мокрий сніг, дощ та мороз: синоптики дали різдвяний прогноз

У суботу 4 січня в Україні без істотних опадів. Удень 0-5° тепла, у південній частині до 7°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

4 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних, Чернігівській та Сумській областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття та східної частини подекуди ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на узбережжі морів та в Криму 0-2° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині до 7°.

5 січня в Україні місцями невеликий мокрий сніг та дощ, 6 січня у південно-східних областях та в Криму помірний мокрий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах Прикарпаття та східної частини подекуди ожеледиця.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, 5 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу; вночі 6 січня у західних та північних областях 1-6° морозу.

7- 8 січня переважно без опадів, лише у північних та західних областях невеликий сніг, удень із дощем.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 5-11°, вдень 2-8° морозу.

За попередніми даними, 9-11 січня на більшій частині території країни мокрий сніг та дощ, 12-13 січня без опадів.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та крайньому заході до 5° тепла.

У Києві 4 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

По області температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

5 січня місцями невеликий мокрий сніг та дощ, 6 січня без опадів. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 6 січня 1-6° морозу.

7- 8 січня невеликий сніг, удень з дощем. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.