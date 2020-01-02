Антициклон Хіа “зігріватиме” Україну до Різдва - синоптик

Антициклон на ім`я Xia зробить в Україні 3 січня суху та сонячну погоду.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

“На решті території Європи також переважатиме суха повітряна маса, лише на західному узбережжі континенту пройдуть дощі, а в країнах Скандинавії - переважно сніг. Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура повітря найближчої ночі очікується 1-6 градусів морозу, завтра вдень 1-5 градусів тепла”, - зазначила вона.

Синоптик прогнозує, що у Києві в п`ятницю буде сухо, можливо, навіть сонячно. Температура повітря в столиці вночі -2-5 градусів, вдень +2+4 градуси.

4 січня на Заході України з`являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу, 5 січня опади поширяться на більшу частину території України.

За словами Діденко, 6-7 січня, на Різдво, очікується похолодання.