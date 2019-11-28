Грудень почнеться з похолодання, а потім знову потепліє - синоптик

Після похолодання, яке прийде в Україну 1-2 грудня, 4-5 грудня знову потепліє.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Йде атмосферний фронт, а з ним, ясно, й опади. 29 листопада у більшості областей України пройдуть дощі. Дощі, бо південні потоки несуть теплу повітряну масу. Максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на півдні та заході +7+12 градусів", - зазначила вона.

За словами синоптика, дощі ітимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше.

"Завтра у денні години інтенсивні дощі пройдуть уздовж смуги Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Черкащина-Дніпропетровщина-Кропивницький та райони аж до Миколаївської, Херсонської областей та Криму", - уточнила синоптик.

За словами Діденко, у Києві завтра, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

"Надалі, 1-2 грудня, прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє. Хто любить гойдалки та інші атракціони - ви не самі. Атмосфера також таке любить", - зауважила синоптик.