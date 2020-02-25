У Закарпатській ОДА закликають медіа не розганяти паніку навколо коронавірусу

В.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко закликав ЗМІ не розганяти паніку через можливість проникнення коронавірусу з Італії в Україну на Закарпатті і запевнив, що в області не допустять поширення вірусу та знають як діяти у разі його виявлення.

Про це він заявив на брифінгу в Закарпатській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на Закарпатті робимо усе для того, аби запобігти поширенню вірусу на територію України з Італії. Навіть у разі, якщо він і зайде в Україну, ми знаємо що робити. В області є ізолятори, визначений медзаклад, котрий готовий приймати пацієнтів з ознаками коронавірусу, медики пройшли спеціальні навчання, є 13 екіпажів, які будуть довозити таких громадян до лікарні. Відтак, закликаємо ЗМІ не розганяти паніку через ситуацію з коронавірусом", - наголосив Гетманенко.

Він також додав, що дуже важливо проводити температурний скрінінг на кордонах, що проводять відсьогодні прикордонники ДПСУ.

Чиновник наголосив, що важливо також, аби прикордонники були забезпечені засобами захисту.

Гетманенко запевнив, що ситуація в області під контролем, усі служби скоординовані та готові діяти відповідно до алгоритму. Тому чиновник закликав не створювати ажіотажу, бути зваженими та не нагнітати ситуацію.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Закарпатті відсьогодні, 25 лютого, запроваджують температурну перевірку громадян, що в'їжджають в Україну з ЄС. Найбільша увага до пасажирів, які перетинають кордон на Закарпатті в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Саме через цей КПП на вихідних їде переважна більшість громадян з Італії в Україну. Це 4 тисячі осіб та близько 600 траспортних засобів, крім рейсових автобусів.