На Закарпатті немає тестів на коронавірус — чекають розподілу від МОЗ

Тестів на виявлення коронавірусу COVID-19 у громадян на Закарпатті наразі немає, в області чекають розподілу від Міністерства охорони здоров’я.

Про це заявила на брифінгу в Закарпатській ОДА директорка департаменту охорони здоров'я адміністрації Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тестів на виявлення COVID-19 у громадян, котрі потрапляють в Україну через кордон з ЄС у Закарпатті, на території області наразі немає. У нас є інформація, що МОЗ отримало тести, незабаром вони будуть в області за розподілом між регіонами", - сказала Біров.

Вона закликала МОЗ при розподілі тестів між регіонами звернути увагу на те, що Закарпаття межує з чотирма країнами ЄС, та на те, що саме через цю область йде так званий італійський потік в Україну.

Після розподілу на Закарпатті тести очікують через вісім годин.

Біров зазначила, що в області налагоджена взаємодія між медиками та визначений алгоритм, за яким працюватимуть на Закарпатті у разі виявлення у громадян COVID-19.

"Визначена основна лікарня, де проходитимуть лікування такі громадяни, — це обласна клінічна лікарня, також визначені бригади швидкої медичної допомоги, які займатимуться транспортуванням таких пацієнтів, це 13 бригад. Медперсонал забезпечений засобами захисту та пройшов відповідне навчання, медикаментів в області достатньо," - наголосила вона, додавши, що минулого тижня Закарпаття отримало із держрезерву 285 тисяч масок.

"У залежності від того, скільки на Закарпатті буде тривати пересторога щодо ситуації з поширенням коронавірусу з Італії через кордон з ЄС — не виключено, що нам будуть потрібні додаткові засоби захисту. Про це ми інформуватимемо міністерство додатково", - зазначила чиновниця.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Закарпатті відсьогодні, 25 лютого, запроваджують температурну перевірку громадян, що в'їжджають в Україну з ЄС. Її здійснюватимуть прикордонники ДПСУ. Також до перевірки транспортних засобів та пасажирів з італійського напрямку долучаться співробітники митної служби.

Найбільша увага до пасажирів, які перетинають кордон на Закарпатті в пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Саме через цей КПП на вихідних їде переважна більшість громадян з Італії в Україну. Це 4 тисячі осіб та близько 600 траспортних засобів, крім рейсових автобусів.

Фото: Центр громадського здоров'я