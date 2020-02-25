На Донеччині експрокурора підозрюють у співпраці з окупантами

На Донеччині мешканцю смт. Нікольське — колишньому прокурору повідомлено про підозру у співпраці з терористами.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

"За погодженням з прокуратурою Донецької області мешканцю смт. Нікольське Володарського району повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто в участі у терористичній організації", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2014 по вересень 2016 року чоловік, зрадивши присязі працівника органів прокуратури України, перейшов на бік та співпрацював з незаконними збройними формуваннями окупаційної влади Російської Федерації на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як зазначається, обіймаючи посади в так званого "прокурора відділу підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури ДНР", "старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері державної безпеки головної військової прокуратури ДНР" та "старшого помічника прокурора прокуратури м. Донецька ДНР", зловмисник порушував кримінальні справи, проводив слідчі дії, затримував осіб, здійснював їх арешти, а також організовував незаконні перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, надавав злочинні вказівки на виклик та допит осіб, підприємців, вчиняв інші протиправні дії, направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецька та деяких міст Донецької області.

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Також він вчиняв інші протиправні дії під виглядом завуальованої правоохоронної діяльності на окупованій території Донеччини.

Досудове розслідування триває.