Жителям Слов'янська, що воювали на стороні бойовиків, повідомили про підозру
Про це інформує пресслужба МВС.
"Цього року при проведенні оперативної роботи співробітники підрозділу карного розшуку встановили особи кількох місцевих мешканців, що у минулому мали відношення до незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що чоловіки віком від 27 до 39 років навесні 2014 року чергували на пропускних пунктах бойовиків.
За даними правоохоронців, на вулицях Слов’янська вони перевіряли авто та пасажирів, оглядали вантажі, але після початку активних бойових дій припинили діяльність.
"Днями їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», - зазначили у МВС.
Уточнюється, що ці особи визнали свою провину та співпрацюють з правоохоронцями.
У відомстві нагадали, що згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.