Жителям Слов'янська, що воювали на стороні бойовиків, повідомили про підозру

Про підозру у скоєнні злочинів проти громадської безпеки повідомлено чотирьом жителям Слов'янська, які перебували у складі незаконних збройних формувань.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Цього року при проведенні оперативної роботи співробітники підрозділу карного розшуку встановили особи кількох місцевих мешканців, що у минулому мали відношення до незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловіки віком від 27 до 39 років навесні 2014 року чергували на пропускних пунктах бойовиків.

Читайте також: Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом розвідникам з Росії за вербування у Криму

За даними правоохоронців, на вулицях Слов’янська вони перевіряли авто та пасажирів, оглядали вантажі, але після початку активних бойових дій припинили діяльність.

"Днями їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», - зазначили у МВС.

Уточнюється, що ці особи визнали свою провину та співпрацюють з правоохоронцями.

Читайте також: Окупанти випустили 50 мін великого калібру по позиціях ЗСУ

У відомстві нагадали, що згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.