У Херсоні поліція знайшла двох дітей, які пішли з дому 20 лютого

У Херсоні поліція розшукала зниклих дітей - 13-річну дівчинку та її 11-річного брата, які пішли з дому 20 лютого після конфлікту з батьками.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили 24 лютого у відділі комунікації поліції області.

«Понад добу вся поліція міста Херсона, нацгвардійці та небайдужі містяни розшукували двох дітей: 13-річну дівчинку та її 11-річного брата. Після конфлікту з батьками діти втекли з дому і дорослі три доби не зверталися в поліцію. З їх слів, нібито самі шукали нащадків. Сьогодні поліцейські знайшли дітей, з ними все добре», - йдеться у повідомленні.

У розшуку були задіяні близько 100 працівників поліції, а також нацгвардійців. Користувачі соцмереж також активно допомагали поліцейським у пошуках дітей, правоохоронці реагували на всі повідомлення від громадян, які бачили схожих за описами хлопчика і дівчинку.

Сьогодні приблизно о 15:30 одна з поліцейських розшукових груп побачила дітей на вул.Комкова у Корабельному районі Херсона. З хлопчиком і дівчинкою було все добре. Їх відвезли у відділення поліції, повідомили батькам.

Працівники поліції поспілкувалися з дітьми. Брат з сестрою розповіли, що втекли з дому після того, як батьки підстригли обох налисо. Два дні діти жили у знайомих в Антонівці, третій день провели у знайомих в Херсоні. Додому повертатися не хотіли.

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Наразі ювенальні поліцейські повідомлять про ситуацію відповідні служби для проведення перевірки, адже родина на обліку не перебуває. Батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей. Спільно з фахівцями працівники поліції будуть з’ясовувати причини такої поведінки хлопчика та дівчинки, ставлення до них батьків та, загалом, вивчатимуть ситуацію в родині. А поки брат з сестрою будуть знаходитися у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні поліція шукає двох дітей, які пішли з дому 20 лютого після конфлікту з батьками.