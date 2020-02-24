У Херсоні четвертий день шукають двох зниклих дітей
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Укрінформ
У Херсоні з 20 лютого продовжуються пошуки зниклих 13-річної Серафими Сокаленко та її 11-річного брата Григорія.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
«Корабельним відділенням поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітніх сестри та брата Сокаленків - Серафими Сергіївни та Григорія Сергійовича, які 20 лютого цього року покинули адресу проживання та до теперішнього часу їх місце знаходження невідоме», - зазначається у повідомленні.
Як розповіли кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації, у родині виник конфлікт через який дівчинку-підлітка дуже коротко підстригли – таким було покарання. Після цього діти зникли.