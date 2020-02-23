"Умови цілком задовільні": Малюська відвідав СІЗО та колонії у Вінниці

Міністр юстиції Денис Малюська відвідав без попередження СІЗО і колонії №86 та №1 у Вінниці.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом)))

На цей раз Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких понад 300 - довічники)", - зазначив Малюська.

Він запевнив, що умови утримання цілком задовільні, за винятком окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням.

"Стандартна проблема зі строками перебування у СІЗО - один з ув'язнених, з яким розмовляв, більше чотирьох років перебуває під слідством за крадіжку.

Довічників багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували ще смертну кару у дев'яностих та були врятовані визнанням такої кари неконституційною", - зазначив міністр.

Малюська проінспектував СІЗО та колонії у Вінниці / Фото: facebook/Denis Malyuska

Він також звернув увагу, що нещодавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом у в'язницях, залишаються не імплементованими.

Інспектуючи в'язниці, Малюська "трохи попідтягувався у тюремному дворику та пограв у настільний теніс із засудженим".

Як повідомляв Укрінформ, міністр юстиції Денис Малюська неодноразово здійснював перевірки в'язниць у різних регіонах України без попередження.